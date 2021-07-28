最新報告指出，北京當局正在新疆東部沙漠地帶新建110座飛彈發射井，美國國防部和共和黨籍國會議員今天對中國強化其核武一事再度表達憂心。

路透社報導，美國科學家聯盟（American Federation of Scientists）昨天發表研究報告指出，衛星影像顯示中國正在新疆省東部城市哈密附近興建新的飛彈發射井基地。

幾週前公布的另一份報告指出，哈密東南方約380公里處、玉門附近的沙漠地帶正在興建約120座飛彈發射井。

「紐約時報」針對美國科學家聯盟的報告撰文，獲美軍戰略司令部轉推，司令部在推文中表示：「這是2個月內外界第2度發現我們不斷示警世界所面臨的與日俱增威脅，以及圍繞這個威脅的神祕面紗。」

美國國務院7月初稱中國日益增強自身核武力量令人憂心，並指中國顯然逐漸偏離數十年來以最低限度威懾力量為基礎的核武戰略，呼籲中國就實際措施與美方交涉，「共同降低會破壞穩定的軍備競賽風險」。

美國聯邦眾議院軍事委員會之戰略武力小組委員會高階成員、共和黨籍眾議員特納（Mike Turner）指出，中國加強核武力量一事「前所未見」，清楚表明中國「正在利用核武威脅美國和我國盟邦」。

特納表示，中國拒絕就武器控管進行協商，「應是引發關切的原因，且應受所有負責任國家譴責」。

另一名眾院軍事委員會高階成員、共和黨人羅傑斯（Mike Rogers）指出，中國增強核武力量一事，顯示出美國核威懾快速現代化的必要性。

美國國防部2020年的報告中推估中國核彈頭儲備量為「200枚出頭」，還說隨著北京當局將其武力擴張並現代化，核彈頭儲備預測至少將倍增。分析家指出，美國擁有約3800枚核彈頭；根據國務院事實清單，截至今年3月1日，其中1357枚已經部署。

華府一再呼籲中國加入美國與俄羅斯行列，參與新一輪的武器管制協定。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）預計明天將在日內瓦與俄羅斯召開武器控管會議。