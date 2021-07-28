戴資穎今天一早出戰法國選手齊雪霏，以全勝姿態拿下第三勝。(中時資料照片)

台灣羽球天后戴資穎在東京奧運羽球女單小組賽以3連勝、分組第1晉級8強，創下個人在奧運最佳紀錄。不過小戴若想摘下金牌，接下來得連闖3關，且場場都是硬仗，有網友分析她可能遭遇的對手，球迷看完驚呼：「好可怕場場硬戰」、「八強就不敢看了」。

有網友在PTT的Olympics_ISG看板發表《小戴接下來的賽程》一文，指出戴資穎只要再贏3場就可以拿到金牌，但是這3場也是異常艱難的3場。

原PO分析，第一場8強戰，最可能對手是世界排名第6、泰國依瑟濃，兩人歷史對戰成績小戴15勝、依瑟濃14勝，兩人是多年的老對手，最近一次交手是今年1月。原PO認為最近小戴對依瑟濃的勝率還不錯，正常發揮應該可以過關。

第二場4強戰最可能對手是世界第5、日本山口茜，歷史對戰成績小戴10勝、山口茜7勝，最近一次交手要追溯到2019年7月，山口獲勝。原PO認為山口茜有地主優勢，這一關並不容易過。另一個有可能在四強遇到的對手是則是印度的辛度，世界排名第7。

至於金牌戰對手，原PO認為最可能遇上世界第2、中國大陸選手陳雨菲，兩人歷史對戰小戴15勝、陳3勝，看起來小戴一面倒佔優，但其實兩人近4場遭遇，陳雨菲拿下2勝，原PO認為如果能打到這場，就是全拚臨場狀態了。其他有可能取代陳雨菲，在上半籤表闖進金牌戰的選手則有世界第3奧原希望（日）、世界第8安洗瑩（韓）、世界第9何冰嬌（中）。

看完這篇分析，其他網友紛紛驚呼：「場場硬仗」、「八強就不敢看了（怕」、「八強之後 應該都是老面孔 場場硬戰」、「每個都55波」、「8強每個對手都很硬吧....實力都在伯仲之間」、「都不好對付 祝福小戴！」。