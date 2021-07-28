國民黨主席江啟臣日前推出全台串連愛心待用餐，前主席朱立倫今日與議員羅智強，也在北市舉辦愛心待用餐，此舉被認為互別苗頭，對此，朱立倫強調，他從2013年就推動幸福保衛站。但對於是否參選黨主席，朱仍未鬆口。

朱立倫表示，「幸福保衛站」是他2013年當新北市長時推動，結合社會愛心，幫忙18歲以下孩子，只要到超商或許多連鎖商店就可以得到需要的愛心餐，這就是現在民間在推動的待用餐，希望能延伸到台北市和其他地區，把這項政策推動到全台灣。

由於國民黨主席選舉日前因疫情停擺，江啟臣的任期能否延任引起爭議。朱立倫認為，國民黨是民主政黨，一切依法、依照中常會的決議辦理，目前最重要的是趕快訂下主席選舉時程，回應民眾的需求，大家一起努力重振國民黨。

外界也關注朱立倫何時將表態參選國民黨主席，朱立倫強調，今天下午中常會盡快討論，他也會盡快向大家報告，國民黨現在需要快速回應民眾對紓困、經濟困境、防疫工作各項議題，他會很快跟大家報告。