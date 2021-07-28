我國選手在東京奧運累積「1金2銀3銅」，為台灣爭足面子，但行政院長蘇貞昌26日在臉書表示，選手回台暫住防疫旅館時，將送上台灣水果糕點、家鄉味泡麵6碗、環保餐具、藍芽小音響、「必勝加油巾」等，遭網友酸爆。北市議員侯漢廷痛批，連「居家防疫關懷包」都不如，丟不丟臉？給環保筷、泡麵叫溫暖，他一定會說「北爛，X你娘！」

蘇貞昌表示，他特別請教育部體育署及中華奧會特別提供了一些小物，供我國奧運選手在防疫旅館感受溫暖，包括各種口味的台灣糕點禮盒、家鄉味泡麵6碗、環保餐具組（筷子湯匙收納包）、藍芽小音響、看電視轉播時可以用到的必勝加油巾（由防護衣國家隊興采公司提供），另外防疫旅館也特別提供台灣水果與蛋糕，慰勞他們的辛勞。

「X！蘇貞昌你好意思！」侯漢廷怒轟，奧運健兒陸續返台，沒鮮花鎂光燈、沒高官接機、沒關愛的眼神，只有趕緊把他們送到防疫旅館，這點東西不但比不上防疫旅館餐點，就連縣市的「居家防疫關懷包」都不如，加起來有沒有五千元？這錢誰花的？預算誰編的？有沒有浮編？

侯漢廷批評，蘇貞昌寫臉書的時候都不丟臉？賽後有沒有安排輔導師關心慰問？還要回台的人拿一條「必勝加油巾」，是在變相數落選手沒留在會場嗎？

到底要多不貼心才能這麼愚蠢？每人送一台手機和平板都比較有誠意，包大紅包很難嗎？提供每位選手未來一年固定津貼很難嗎？長官們致電給每一位返台的選手很難嗎？

他還說，假設讓每位選手月領5萬當作疫情參賽的辛勞慰問，領到下次奧運前，經費不超過三倍卷的宣傳費1.29億，更不超過統一發票出包多付的3.7億，政府卻整天在臉書上、IG上淪為賽事播報員，佯裝自己多關心體育照顧體育，實際卻只是賽前去拍照、讓選手搭經濟艙、拚命蹭、拚命收割。

侯漢廷說，他回想以前打比賽，表現不好、輸了，難過鬱悶，若學校拿環保筷、泡麵來說這叫溫暖，「我一定會說一聲『北爛，X你娘』！」

「絲毫沒感覺到有用心，可悲！」網友紛紛在蘇貞昌臉書留言痛批，「泡麵6碗？您真的是讓我覺得只有想不到沒有做不到的啊」 、「貼心一點！有些回來的選手現在應該不太需要必勝 的加油毛巾」，還有眼尖網友發現蘇貞昌送的家鄉味泡麵竟還是「日式味噌口味」，批評「已經從日本回來，就不需要提供拉麵口味了，細節要再加強！」