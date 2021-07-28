27歲「舉重女神」郭婞淳昨（27日）成功奪下我國東奧第一面金牌，總合236kg成績也3創新紀錄，好消息令台灣民眾熱血沸騰。郭婞淳過去因受訓被教練林敬能下達26歲前不能談戀愛，如今順利摘金，禁愛令也解封了，郭婞淳曾被問到結婚問題，開玩笑說如果出嫁，只想到教練會不會哭。

郭婞淳2016年在里約奧運雖已得銅牌，但她終極目標是金牌，2017年在世大運破紀錄奪金後，她為了出席保養品活動，難得畫著淡雅妝容、身穿一襲寶藍色露肩禮服亮相，烏黑亮麗的秀髮還吹捲，女人味十足的打扮，跟在運動場上的英氣截然不同，讓大眾眼睛為之一亮。郭婞淳笑說真的很難得盛裝打扮，尤其舉重選手的肩膀比較寬，一直沒有自信穿露肩的衣服，為了搭配禮服，她特地換上高跟鞋，坦言很不習慣，「還滿怕跌倒的。」

深藍禮服小露香肩代言 郭婞淳驚豔全場│中視新聞 20170907

當時媒體紛紛追問郭婞淳有關感情、婚姻等問題，她表示現階段的重心就是訓練，其餘都沒心力多想，如果哪天真的結婚，「我只想到教練看到不知道會不會哭？畢竟他已經把我當女兒看。」教練林敬能也補充郭婞淳談結婚還早，強調：「之前我說25歲前不能談感情，現在要改成26歲，她現在23歲，2020年還要挑戰東京奧運，要把目標放在那裡。」如今成功摘下東奧金牌，郭婞淳的禁愛令跟著解除，終於能跟其他人一樣好好享受戀愛。

郭婞淳一舉奪東奧金牌，可得到2000萬國光獎金及贊助商富邦集團加碼的10萬美金（約新台幣300萬），至少2300萬進帳，郭婞淳表示已有年紀，該為自己做生涯規畫，將來要如何運用這筆錢會等回國之後仔細思考。