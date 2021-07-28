鈊象(3293)今天召開股東會，該公司去年獲利創下新高，發放股利也創史上新高，股東會通過配發42元現金股息。董事長李柯柱指出，今年上半年在營收成長帶動下，每股稅前盈餘39.82元，年成長51％，下半年網路遊戲可望與上半年營收相當，商用機上半年恢復成長，下半年除了繼續鋪貨大陸市場外，也將推展至台灣、歐美、日本、中東等全球有機會的市場，營收貢獻應可超越上半年。

李柯柱表示，上半年網路遊戲在新冠肺炎疫情影響之下，六大APP：金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺及美國遊戲授權等業績持續成長，營收較去年同期增加15.05億元，年成長41％；商用遊戲機因大陸及美國新冠肺炎疫情趨緩，需求逐漸回溫，且今年上半年推出新產品：奧特曼系列變身大決戰及狂野飆車9，營收較去年同期增加2.42億元，年成長113％。上半年整體營收較去年同期成長45％，網路遊戲營收比重由去年同期94％微幅下降為92％，主要因今年上半年商用遊戲機營收成長，毛利率則與去年同期相同，維持在96％，上半年每股稅前盈餘達39.82元，已賺近四個股本，明顯優於去年同期26.44元表現。

網路遊戲下半年六大APP除穩固台灣市場外，將持續深耕海外市場當地活動操作，積極擴大市占率。另外，鈊象將持續投入新產品線開發，並運用IGS智能營運平台，提高各遊戲平台效益，預期網路遊戲營收下半年與上半年相當。

商用遊戲機上半年成長顯著，下半年主要市場仍以大陸及美國為主，今年上半年兩款重磅產品如期推出，市場反應熱烈，下半年也會再有重磅機種推出，預估下半年商用遊戲機應可貢獻更高的營收。