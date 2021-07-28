車用新產品於第3季開始出貨，二極體廠朋程(8255)下半年營運可望逐季成長，朋程董事長盧明光表示，第3季業績及第4季業績可望分別年增15%以上、10%，全年業績成長幅度可望達25%至30%，預期明年也會持續成長。

朋程今天舉行股東會，朋程積極開發新產品，成果逐漸顯現，應用於48V動力系統發電機的MOSFET於第3季開始出貨，採用日廠晶片的SiC模組亦於第3季開始OEM代工，隨著新產品出貨放量，為下半年及明年業績增添動能。

去年朋程業績受到新冠肺炎疫情影響很大，不過，全球車市自去年下半年復甦，朋程營運也逐漸擺脫谷底，今年上半年雖然車用晶片短缺，但朋程業績穩定成長，今年第1季合併營收9.94億元，年成長16%，單季稅後盈餘為1.54億元，年成長1.09倍，單季每股盈餘為1.7元，公司自結4月及5月稅後盈餘為6400萬元，累計第2季合併營收為9.75億元，年成長72%，累計前5月稅後盈餘為2.1886億元，每股盈餘為2.37元；累計前6月合併營收為19.78億元，年成長38.9%。

展望下半年，盧明光預估，第3季和第4季業績可望不低於第2季，第3季業績年增約15%至18%，第4季業績年增約10%，全年業績可望成長25%至30%，明年業績亦將持續成長。

在電動車IGBT部分，朋程預計第2季到年底陸續送樣認證大陸、日本及歐美等車廠，由於IGBT安全要求很高，必須經過車廠路試約半年及查廠驗證，認證期非常長，最快也要一年多以後才會有成果。

為因應車用新產品需求，朋程在台灣及大陸擴建新廠，其中台灣二廠將於6月到7月完工驗收，廠區水電及無塵室將於年底建置完成，未來新廠主要提供IGBT產品生產，朋程預估，最快明年下半年進入量產；大陸青島二廠則預計於2023年到2024年量產，未來大陸廠區將以供應當地客戶為主，大陸以外地區則由台灣廠區負責。