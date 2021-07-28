為振興經濟復甦，高市議會國民黨團黨團總召童燕珍發起提案，要求高雄市政府應以正式公函或其他官方管道向中央政府提出建議，建請中央政府考量民眾需求普發現金1萬元，以達紓困與振興之效。（柯宗緯翻攝）

針對桃園、嘉義議會相繼要求地方或中央政府發放現金、消費券紓困。高雄市議會國民黨團總召童燕珍今（28）日指出，黨團已發起連署，要求高雄市政府應以正式公函向中央建議普發現金1萬元紓困，目前國民黨有22位議員已連署，超過半數，另也會爭取4位無黨籍議員加入。

高市議會國民黨團指出，由於國內新冠肺炎疫情從5月急遽升溫，三級警戒也超過2個月，對各行各業產生重大影響，許多民眾被迫失業、放無薪假，商家也被迫關門，整體經濟動能近乎停滯。

為振興經濟復甦，高市議會國民黨團黨團總召童燕珍發起提案，要求高雄市政府應以正式公函或其他官方管道向中央政府提出建議，建請中央政府考量民眾需求普發現金1萬元，以達紓困與振興之效。

童燕珍指出，不論是覺得三倍券，還是五倍券都沒有用，對老百姓無法解決燃眉之急，由於很多紓困方案很多人申請不到錢，看得到、吃不到，因此希望中央乾脆普發1萬元現金，才能貼近民意。

今天民進黨高市議員高閔琳質詢時也提到，若藍營比照桃園市議會提出臨時動議，高市府在財政壓力下能否因應，以及普發方式有效益嗎？市長該如何應對？

對此，陳其邁答詢指出，對於議會所有決議市府予以尊重，議會對施政方針有建議權，但此次疫情與去年不一樣，影響層面也比去年紓困更嚴重、更廣泛。

陳其邁認為，在全國一致性的問題上，尤其對受損產業、餐飲等，必須雨露均霑，而地方會根據中央紓困方案，再研擬「救急、救窮」原則下來加碼。