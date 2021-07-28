遊戲大廠鈊象（3293）28日召開股東會，會中通過2020年財務報告以及配發現金股利42元，並董監事全面改選，董事長由李柯柱續任。李柯柱表示，展望下半年，鈊象6大App以及海外授權遊戲，除了台灣市場外，也將拓展海外市場，預期手遊下半年表現與上半年營收表現相當。商用機台部分，上半年已推出2款重量級產品，下半年將拓展至全球，並有新機種陸續推出，看好商用機台下半年營收將優於上半年。整體來說，李柯柱表示，對2021年下半年各產品線的營收、獲利持續看好，加上疫情趨緩、全球解封，期望下半年能繳出更好的成績。

李柯柱表示，以今年上半年來看，雖然有新冠肺炎疫情干擾，但是六大包括金猴爺、明星三缺一、滿貫大亨、金好運、海王寶藏、金虎爺，以及海外授權遊戲等業績持續成長，帶動營收較去年同期增加41％。商用遊戲機台，因為中國大陸、美國疫情趨緩，市場需求回溫，加上今年上半年推出新產品奧特曼系列變身大決戰、狂野飆車9，帶動商用機台營收較去年同期增113％。

以產品分佈來看，鈊象網路遊戲營收比重由去年同期的94％，微幅下降至92％，主要是因商用遊戲營收成長所致。整體來看，上半年整體營收較去年同期增45％。

上半年毛利率則與去年同期相同，維持在96％。上半年稅前淨利則較去年同期增加51％，稅前每股盈餘為39.82元，較去年同期26.44元，增加13.38元，成長幅度逾五成。

單以第二季來看，鈊象營業淨利較第一季成長4％，主要是因為商用遊戲機台受惠於中國、美國新冠肺炎疫情趨緩，市場需求逐漸回溫，且第二季有新產品推出，帶動商用遊戲機台營收季增35％。第二季網路遊戲部分，則是因為金好運以及海外授權遊戲營收持續成長，帶動網路遊戲營收較上季微幅增加1％。

展望下半年，李柯柱表示，網路遊戲部分，除了聚焦台灣市場，也將持續拓展海外市場，也將結合當地活動操作，積極擴大市占率。同時，也將持續投入新產品線開發，並運用IGS智能營運平台，以提高各遊戲平台效益。

商用機台部分，李柯柱表示，主要仍以中、美兩大市場為主，上半年兩款重量級產品推出，目前還在銷售初期，銷貨以中國市場為主，而下半年除了繼續鋪貨進入中國市場以外，也將推展到台灣、歐美、日本、中東等全球市場，預期整體商用機台營收表現可超過上半年。下半年也將會有新的機種推出，李柯柱表示，疫情趨緩、全球市場解封，預期下半年商用遊戲機台將有更高的營收貢獻。