新光產(2850) 在今（28）日除息，除息參考價41.15元，雖然盤中一度落至41元之下，但隨後仍緩步上漲，在金融保險類股中少數上揚個股。

新光產2020年每股盈餘5.16元，第一季在投資收益大成長之下，每股盈餘已來到1.49元，因此，在新光產除息之前，股價一度衝高43.6元的史上新高，以27日股價收盤價43.1元計算，每股配發1.95元現金股利，現金股息殖利率仍有4.52％。

新光產險109年度單業績達 200.55 億元，突破2百億元大關；成長率 7.29％，投資收益的部分達 8.01億元，稅後純益 16.29 億元，每股盈餘 5.16 元。新光產險表示，隨著疫苗施打的普及與疫情應趨和緩後，對今年營運仍保持樂觀，但仍會隨時注意疫情發展與市場動態，做滾動式策略調整。

產險股中接下來除息的個股為中再保日前曾因陽明股走高也跟著水漲船高，股價一度飆漲至41.7元，近期則回落至30元左右，使現金股息殖利率再回升至4％之上。