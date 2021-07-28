台股28日下跌134.65點，守住萬七關卡。（黃世麒攝）

台股今(28日)開低走低，不到1個小時即重挫逾370點，失守萬七大關與16900點，電子、傳產、金融類股全面下挫，航海王、鋼鐵人早盤試圖扮演穩盤角色後仍不支，終場加權指數收在17135.22點，下跌134.65點，成交值5554億元，萬海尾盤急拉至漲停225.5元，長榮漲逾3%。

周二美股全面下跌，台股開盤下跌17點，以17252.87點開出，開盤不久，指數即一路往下，隨著陸港股市走低，以及早盤原本撐盤的航運股急殺，衝擊投資人信心，停損賣壓出籠，加重大盤跌勢，低點來到16893.70點，重挫376點，10點過後，跌幅略見收斂。

電子權值股今日走弱，台積電開盤下跌4元，開在576元，雖試圖翻紅，但高價觸及579元便無力上攻，聯發科27日法說會，股價今開低7元，以931元開出，盤中失守900元關卡，一度報887元，下跌51元，聯電也是開低走低，低點來到50.5元，跌幅有4.8%，先前漲勢凌厲的中小型電子股新唐、富鼎、安國等盤中都被打到跌停，股后大立光則在午盤翻紅，並站回3000元，面板雙虎友達、群創午盤也翻紅，友達漲幅逾3%。

航運、鋼鐵族群早盤原本扮演撐盤角色，貨櫃三雄長榮以平盤126.5元開出，一度報131元，一波急殺下，股價見116.5元，跌逾7%，陽明開盤上漲0.5元，以123元開出後，一度被殺至跌停110.5元，萬海表現更是戲劇化，早盤開高以207.5元開出，指數開低走低，一度跌破200元整數大關，見199元，股價在接近11點時開始翻紅，隨即一路向上，尾盤攻上漲停225.5元。