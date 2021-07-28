中央1922開放第四輪疫苗預約平台，簡訊通知67847人，但只有2萬6千預約成功，近2／3都額滿了，民眾上網上到掛卻怎麼也預約不到，紛紛轉問各民代，電話打爆，議員曹嘉豪痛批，疫苗沒到位，卻這樣耍民眾。

今天不少民眾都很抓狂，昨天收到疫苗預約簡訊後，準備要來預約了，上網卻才發現全數都已經宣告額滿，以為是操作錯誤，到處預約各診所，直呼怎麼會這樣？等了又等，掛在網上，天荒地老。後來才知道疫苗量不夠，新北、雲林都已經停止施打。簡直是「莊肖維」。

彰化縣衛生局表示，疫苗的量只有預約通知1／3，已經向中央反映這個問題。

議員曹嘉豪痛批，今天上午，服務處等各民代的電話都接到手軟，大家都很著急，卻不知道出了什麼事情，要求幫忙想辦法、了解，曹嘉豪指出地方防疫已經做得很辛苦，中央疫苗量不夠，卻摔給地方這麼一個大爛攤子，真是太扯了，要重重抗議。