東京奧運開幕，這時可以舒服在家，看著台灣英雄代表台灣，參與著世界最高運動盛世，全程看著時況轉播，就等著台灣出場那一刻，很多說不出的感動！

2000-2018年參加東亞運、世大運、亞運等賽事，我對中華奧會團本部、左訓中心等，有很多親身接觸分享一下。

2000年首次參加亞運，要拿牌根本不可能，能參加就不錯了，當時團本部行政組大哥、大姊也叫的出我的名字，總是親切與鼓勵！

2007年土耳其世大運拿到金牌，當時競賽項目有很多，團本部輪流到各個項目加油打氣，當我們獲勝，中華隊加油團相互擁抱，比我們贏球還激動，團本部長官說：網球項目比較特殊，如果有什麼能照顧更好的地方，直接說。

2010年廣州亞運，網球項目突破歷史成績，記得防護組每位大哥、大姊，每天搶救各項目運動員身體酸與痛的身體，協助幫忙調整到最佳狀態，有長輩會分享自身經驗增加我當時的信心。

在2018年印尼亞運，有選手發燒、突然的意外，各種疑難雜症等，代表團隊醫把各自專長，用最短時間讓選手回到場上。團本部從翻譯、開無數的會、安排接、送機、替中華隊爭取最有利的權力位子，後勤補給，太多想不到突發狀況與雜事。

中華代表團把所有專業集結在一起，大家不分彼此，全心全意把選手保護到戰場上，可以用檔子彈來形容對運動員的尊重與關懷，他們自願犧牲、奉獻只希望台灣選手能發光發熱。

回想中華奧會、左訓中心，單項協會其實幫助我很多，不像所傳不實，體育界媒體前輩大都熱愛體育，把振奮人心運動故事分享給大家。

我想，在從事運動三十餘年，如今看到轉播畫面，依然感動著，如果你們真的「愛」體育，就好好呵護著，當整個中華代表團，犧牲自己的時間、與家人相處的時刻，冒著風險在前線作戰時，我們是否默默祝福著？

前線的運動員與場下後勤支援的戰士們：「辛苦了，加油」，深深ㄧ鞠躬！