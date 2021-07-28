38歲的簡姓男子因缺錢花用，去年他先偷機車後，騎機車在新北市鶯歌區八德路隨機挑選路人搶奪，2名婦女的黃金項鍊分遭扯斷，因民眾上前關心簡男未搶奪成功，台灣高等法院維持一審認定，依搶奪未遂罪判刑1年2月，另竊盜罪部分判刑7月，此部分可易科罰金。

去年9月22日，簡男以自備鑰匙竊取路旁之普通重型機車，再騎車行經新北市鶯歌區八德路某處，見朱姓女子獨自騎乘機車，他趁其不備，上前搶奪朱的脖子上之黃金項鍊1條，扯斷項鍊後見後方車輛經過，未取走項鍊即行逃離而未得逞。

之後，簡男又到新北市三峽區，見阮氏女子騎乘機車在該處欲尋找停車位，他趁其不備下手搶奪她脖子上之黃金項鍊，拉扯中見有民眾上前關心，簡男騎車逃逸而未得逞。

一審、二審都認定，簡男正值壯年，竟不思以正途獲取財物，恣意竊取及搶奪他人之財物，對社會治安及被害人財產及人身安全造成危害，殊不可取，依竊盜罪判刑7月，可易科罰金，搶奪未遂罪判刑1年2月、須入獄。可上訴。