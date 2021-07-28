小優、曾治豪搭檔主持網路節目《奇幻直播間》。（奇幻直播間提供）

小優累積多平台直播經驗， 製作單位超滿意。（奇幻直播間提供）

小優（游振宜）、曾治豪在網路節目《奇幻直播間》中，幽默逗趣的主持方式，讓觀眾眼睛為之一亮，銷售金額創佳績，更是給了他們倆強心針，廠商也直呼滿意，加碼製作單位，每集市場最低價商品。製作單位認為，小優、曾治豪一說一唱，超有默契的搭配，以及各大節目爭相邀約嘉賓的形象，讓網友更加信任他們倆的談吐，製作單位相信他們越戰越勇，每集主持費上看2萬元，並將會有銷售獎金。《奇幻直播間》每周二晚8點於該節目粉專直播。

曾治豪先前在五分埔賣服飾，以及現在在炸雞店的銷售經驗，一一將直播銷售的品項、批貨價錢牢記，他說，這次節目主持與自己以往螢光幕的表現非常不一樣，「為了幫觀眾謀福利，會同理心地與廠商溝通，給予觀眾一個殺出血路的價格」。他又說，自己的親友也有跟進下單，直呼：「價位真的與市面上有差，有買有賺到。」曾治豪自曝還有賣服飾時，支持他的常客來觀看節目，謙虛說：「我沒想過我有這樣魅力，對於每一位支持我的人，都非常感恩。」

《奇幻直播間》首集開賣海鮮，談到海鮮，讓曾治豪眼睛為之一亮，自認三餐都需要有海鮮才能下飯，曾一口氣吃30隻大閘蟹與20盤生魚片壽司，笑喊：「愛吃海鮮愛到瘋癲，已放寬對於自己的體重控制！」小優也說自己愛吃海鮮，因此相當期待主持，再加上近期也有累積很豐富的直播經驗，相信可以跟治豪擦出不一樣的火花。