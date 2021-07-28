王彩樺帶兩個女兒到棚內。(民視提供)

王彩樺（左）和戲裡女兒葉家妤。(民視提供)

王彩樺和王中平演夫妻。(民視提供)

王彩樺昨（27日）進棚拍攝《黃金歲月》，正在放暑假的大女兒跟二女兒陪進棚，她說剛好微解封，小孩關在家快3個月沒出門，只是進電視台要先做快篩，所以前一晚幫她們做快篩的時候，內心煎熬，尤其兩位女兒做的同時都哭得一把鼻涕一把眼淚，王彩樺說現在防疫優先，還是要保護其他人。

她說趁空檔帶女兒到攝影棚走走，因為她們有追《黃金歲月》，指定要看媽媽戲裡角色的家。女兒其實對民視不陌生，以前學校帶隊參訪過，這次算是影迷提早開箱攝影棚的概念。

高顏質的女兒們也受注目，立刻被導演問說要不要來客串，王彩樺連忙說「現在不行啦，拍戲前要先訓練，可不能搞砸。」同時間，王彩樺劇中的女兒葉家妤也在棚內，葉家妤看到2位漂亮寶貝大讚「媽媽怎麼這麼會生，寶貝們眼睛都好漂亮」，讓王彩樺羞認說：「聽到大家這樣稱讚，我真的是世界上最幸福的媽媽。」

王彩樺和王中平在《黃金歲月》演出草根性的串場主持人「雙星報喜」，今晚劇情中將回歸到世界西餐廳的演出。其中王彩樺在舞台上要扭腰擺臀搞笑，在台下還有跟家人的情感流露的戲，都讓觀眾留下深刻印象。

王彩樺坦言，每次播出她都很緊張，可能是第一次參與on檔的八點檔，所以備感壓力，還好現在2個女兒是她的忠實觀眾，也會給她反饋跟意見。