台中市沙鹿區1名17歲男子，暑假到火鍋店打工時，因為遭同事排擠，求助店長又被敷衍了事，竟一時氣不過，在上午10時許，獨自往台灣大道七段的天橋上想不開，讓快速行經的汽車撞上，所幸現場有路人察覺有異，趕緊報警處理，警消10分鐘內就趕抵現場，趁周男一個不留神，將他給拉了下來，結束這場驚魂，阻止一樁憾事。

根據警方指出，今（28）日上午10時40分，清水警分局光華所員警紀宇哲、楊鎮宇接獲報案，得知沙鹿區台灣大道七段處，有一名男子跨坐天橋上舉止怪異，警方收到消息，10分鐘內就抵達現場。當下，周男看到警察靠近，情緒越來越激動，不斷作勢想往下跳，好在警消安撫他情緒之餘，終於逮得機會，一把將周男往天橋裡拉，成功挽回一條寶貴性命。

事後，警方除通報社會局、持續安撫周男情緒外，也趕快聯繫家屬，帶回家進一步溝通，而光華所所長陳俊佑則呼籲，民眾生活如遇困難，應循求各項管道求助協助解決，才是最好方式，家人也應隨時互相關心留意親人有無異常舉動，以免留下人生遺憾。

★《中時新聞網》提醒您：

不良行為，請勿模仿

再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980