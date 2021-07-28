有些人在職場上太沒有心機，因此屢屢遭遇挫折，星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、金牛座、白羊座、雙魚座在職場心機戰最容易被淘汰，他們心思太單純，很容易被小人陷害，不但常常吃虧，還淪為背黑鍋的可憐角色，感到委屈卻又無可奈何。

▍1.巨蟹座

巨蟹座很容易相信別人，對同事總是沒有防備心，又搞不懂辦公室的黑暗面和前規則，因此很容易在職場上被欺負，或被抓去背黑鍋，成為權力鬥爭和勾心鬥角的犧牲品。

▍2.金牛座

金牛座工作很認真，但是太過老實，他們不太懂得如何經營人際關係，也不擅長討好長官或客戶，又習慣性的相信他人，常常盡心盡力的付出，功勞卻被別人搶走，不懂得為自己爭取利益，職場上常常吃虧。

▍3.白羊座

白羊座性格單純，朋友很多，但是職場上許多同事卻會跟他們保持距離，因為他們不夠世故，分不清楚什麼話可以說、什麼話不能說，有時不小心就得罪別人，或是害到身邊的同事，因此他們在工作場合總是孤立無援，沒有並肩作戰的朋友。

▍4.雙魚座

雙魚座待人和善，很有愛心，他們在職場上把同事當朋友真心相待，有同事求助，他就會盡全力幫忙，雖然這樣的同事非常可貴，但是在職場上缺乏戒心，很容易被小人利用，往往在毫不知情的狀況下，就被陷害、背叛，工作上屢屢遭遇挫折。