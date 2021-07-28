「舉重女神」郭婞淳27日創奧運紀錄，成功替中華隊奪下東奧第一面金牌，讓國民都感動不已，不過卻因為賽後被教練林敬能一把抱起，露出微妙表情，一度引起熱議，不過其實過去曾把練舉重的她，新娘抱起2次的男人，是中職統一獅隊的「綠色坦克」高國慶，他也在臉書發文，笑稱自己是「舉起金牌得主的男人」。

高國慶賽前就錄製影片為郭婞淳加油「婞淳女神我挺妳」，賽後更曬出2016年對她新娘抱的影片，稱自己是「舉起金牌得主的男人，還外加深蹲」，更開玩笑表示第三次兩人互換好了。

郭婞淳曾2度被高國慶新娘抱。(圖／統一獅提供、翻攝原棒協粉絲團)

其實，郭婞淳2016年替統一獅擔任開球貴賓時，在開球結束要走回來時，被高國慶從後面新娘抱「舉起來」，走幾步還做了2下深蹲，讓她嬌羞摀起臉來，她事後也笑說第一次被人舉起來，好害羞。

2018年她出席關懷盃棒球賽記者會時，又再度被高國慶新娘抱，讓網友也順勢起鬨「想看女神把國慶舉起來」、「台灣唯一可以舉起奧運金牌的男人」。郭婞淳27日以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，奪得運動生涯首面奧運金牌，更三創奧運紀錄，也達成金牌大滿貫的目標。