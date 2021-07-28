對於民進黨團書記長羅致政表示，「中華台北」是台灣被迫接受的矮化安排，不能把這個視為理所當然，前國民黨青年團總團長呂謦煒抨擊，蔡英文總統不是曾經說過「中華台北不是矮化」了嗎？難道「民進黨團」否定「總統蔡英文」？

呂謦煒酸，能不能事先跟你們的黨主席、蔡英文總統先套好話啊？到現在還在扯代表隊的名稱是「被矮化」、「殖民地」，人家蔡英文都告訴你「中華台北不是矮化」了啊？

呂謦煒指出，中華台北的名稱，各方雖不滿意，卻都尚能接受，這就是我們國家中華民國的代表隊，大家也都知道這支隊伍來自台灣。就像我在「東奧改名公投」時上電視辯論時說的，改名根本做不到，把政治意識形態滲入體育，還讓運動員的福祉，還有國家的尊嚴，都陷入危機之中。

呂謦煒提醒，還記得當時舉重好手郭婞淳因為反對東奧改名，被民進黨支持者在網路上羞辱成什麼德性。現在她代表中華隊奪下金牌，轉眼間又成為大家的英雄。改名公投時已經吵過一遍了，多數民眾已經表達了不希望隊伍名稱更動，造成運動員參賽資格可能受損的危機，為什麼現在還要拿出來吵？這不就是政治意識型態的良苦用心嗎？

呂謦煒怒批，民進黨是不是完全不尊重民意、不尊重公投？公投結果不如己意，就裝作沒發生過，甚至還把整個公投「鐵籠化」，這不就是一個將自身政治利益高舉過一切的政黨所做的事？

呂謦煒強調，中華民國代表隊，就是中華隊，中華健兒也會繼續在運動場上發光發熱！