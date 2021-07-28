北市士林一間長照機構6月間發生47確診3死的群聚感染事件，台北市好政連線發起人林延鳳28日踢爆，士林區某家社會局轄管的長照機構又有確診案例，目前已知有2位住民及2位工作人員篩檢為陽性，27日晚緊急將機構住民進行分流隔離安置作業，北市防疫又見破口，呼籲北市府不要隱匿，盡快對外說明。

林延鳳接獲民眾陳情告知，士林區某家社會局轄管的長照機構27日又有確診案例，目前已知有2位住民及2位工作人員篩檢為陽性，擔心有群聚感染狀況，昨晚緊急將機構住民進行分流隔離安置作業，正確數字仍待市府公布。

「專案優先施打疫苗是否真落實？」林延鳳表示，北市社會局先前對外宣布針對轄管的103間長照機構工作人員及住民以施打新冠肺炎疫苗，但截至7月15日止，應施打工作人員有2498人，實際施打為2344人，住民應施打人數為5000人，實際施打人數為4073人，仍未施打疫苗工作人員與住民還有超過1000人以上，這會變成長照機構發生感染的嚴重破口。

林延鳳說，以這次發生確診的長照機構來看，機構目前均並未開放家屬探視，個案到底是去醫院就診感染，或經由工作人員感染，尚待北市衛生局做出完整疫調資料。

「北市府應積極管理，別讓人民擔心受怕！」林延鳳呼籲，北市府應盡快完成長照機構工作人員與住民的新冠疫苗施打作業，若有遇到不願配合施打的對象，應積極與家屬及當事人溝通協助施打，並確實做好防疫管理作業，否則長照機構確診事件不斷發生，不僅是台北市民恐慌，全台人民也跟著擔心受怕。