駐日代表謝長廷今(28)日在臉書貼文指出，包括楊勇緯、羅嘉翎和方莞靈等18位選手與教練將在今日回台，謝長廷表示每一位選手都相當辛苦，他也特別到成田機場歡送他們，並且貼出多張合照，感謝他們這段期間的努力。

謝長廷在臉書發文表示，今天有18位選手跟教練們離開日本返回台灣，包括楊勇緯、羅嘉翎和方莞靈，每一位選手都很辛苦，謝長廷特別到成田機場歡送他們。謝長廷表示，奧運是運動選手夢想的舞台，這裡世界高手雲集，可以參加，就是值得驕傲的事，希望這次的東奧，對選手未來的人生，產生正面關鍵的影響，謝謝選手們為台灣的努力和心血。

謝長廷與28日回國的我國奧運選手合照。(圖翻攝自謝長廷臉書)

謝長廷指出，選手們在日本這段時間因為疫情，都不能出去買東西，所以前些日子提供日本當季水蜜桃給選手，今天也特別送大家奧運紀念餅乾，讓給選手可以回去和家人分享。

謝長廷貼出多張與選手們的合照，引發網友們討論，在貼文底下表示「謝謝你們，在疫情期間帶來不一樣的快樂心情、沖淡陰霾，真的很棒，感謝你們」、「新一代都長好高」、「楊勇緯即使戴口罩遮住一半的臉還是好帥」、「羅嘉翎這身高比例真的好羨慕」、「羅嘉翎比楊勇緯高一個頭XD」。

謝長廷與28日回國的我國奧運選手合照。(圖翻攝自謝長廷臉書)

謝長廷與28日回國的我國奧運選手合照。(圖翻攝自謝長廷臉書)