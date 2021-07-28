東京奧運賽事已開始第五天了，許多項目都紛紛開打，其中足球項目於台灣時間7月23日就開始進行，不過這次世界各國派出的知名球星不多，所以關注度相較籃球、棒球、桌球等球類運動都低了點，但場上仍有些亮點值得大家注意。

這次中華隊沒有派出男女足球隊，因為並沒有取得奧運資格，不過大陸女足這次有參賽，她們在賽前被分到大會F組，這組有非洲國家尚比亞、巴西、荷蘭，基本上實力都不錯，E組是日本、加拿大、英國、智利，G組有瑞典、美國、澳洲、紐西蘭。

而大陸女足在國際足總的排名是世界第15，同組的荷蘭和巴西分別是第4和第8名，只有尚比亞比她們低，所以對她們來說這次奧運並不好過，最後她們在分組戰績是2負1和，總計3場進了6球但失了17球，在F組墊底淘汰出局，狀況非常慘烈，這次的表現也讓大陸非常失望。

她們在首輪比賽以0：5不敵巴西，次輪以4：4打平尚比亞，第三戰2：8被荷蘭打趴，本場荷蘭控球率高達63%，全場有22次射門，14次射正，大陸僅有9次射門，3次射正。不管是技術、體能、個人能力、速度、對抗性都全面落後給對手。荷蘭最後累積進了21球，和大陸有著明顯差距。

而緊接著8強名單也出爐了，E組第1的英國將對決G組第3的澳洲，G組第的1瑞典將對決E組第3的地主日本，F組第1的荷蘭則面對G組第2的美國，E組第2的加拿大對F組第2的巴西。在大陸所在的F組裡面就有荷蘭和巴西兩隊出線，大陸輸球或許是預料中的事，但沒想到會輸那麼慘！