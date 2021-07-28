明安(8938)和明揚(8420)2家母子公司今日同步除息，每股配息2.7、0.8元，高爾夫球產業現況雖熱，但受台股今日大跌200餘點拖累，收盤明安股價收在72.7元，跌幅為4.09%，明揚勉強收在平盤，除息首日表現不佳，無奈面對貼息的窘境。

明安第3季訂單滿載，第4季訂單也十分樂觀，甚至有客戶提早卡位明年上半年產能，法人對今年營運表現抱持樂觀的看法。明安越南廠因應防疫停工現已恢復運作，初期雖只以50%產能運作，但稼動率將漸提升。越南廠二廠最快2023年第2季量產。

明揚第3季接單也是滿載，第4季產能也將維持滿載的情形，今年並沒有淡季的情形，第2季高單價TPU球已經開始出貨，加上因應原物料價格上漲調整價格，獲利將較去年改善。

據美國NGF(National Golf Foundation)最新資料統計，5月美國地區高爾夫球場下場打球人數年增率為18%，前5月年成長幅度達33.6%，顯示下場打球人數仍持續增加中。