南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程運用外掛彩色樓梯，眺望整個校園，使校園整體充滿活力的氣息。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（左二）、立委江啟臣（右二）、市議員張瀞分（左一）、陳本添（右一）為圖書室的圖書上架。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕欣慰孩子們即可在安全、漂亮的環境下學習。（王文吉攝）

立委江啟臣感嘆，國防外交預算動輒數千億，但爭取學校建設經費卻很不容易。（王文吉攝）

南陽國小圖書室以森林為設計理念，有實力成為網拍美點。（王文吉攝）

南陽國小圖書室以森林為設計理念，有實力成為網拍美點。（王文吉攝）

南陽國小圖書室以森林為設計理念，有實力成為網拍美點。（王文吉攝）

南陽國小校園門面煥然一新。（王文吉攝）

台中市分年編列1億1194萬元進行和平樓拆除重建工程。（王文吉攝）

台中市師生數最多的南陽國小因仁愛、信義樓無使照、建照且年久失修，經立委、議員及市府聯合向教育部爭取，獲得1億469萬元經費完成拆除重建。市長盧秀燕到場視察，欣慰孩子們即可在安全、漂亮的環境下學習。立委江啟臣有感國防預算動軌數千億，學校經費爭取不易，喊話中央「教育遠比買武器重要」。

南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程經費1億469萬元，因物價上漲7度流標，盧秀燕上任後透過減項發包，於2019年2月順利招標。校方憂心虛有空殼，江啟臣去年底邀請盧秀燕會勘，爭取2661萬元進行圖書室、視廳教室、校門修繕、半戶外球場及運動場整修等工程。

完工後的南陽國小校園多了一間以森林為設計理念的圖書室，有宛如電影院的階梯教室，連校園門面也煥然一新。盧秀燕在江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、教育局長楊振昇的陪同下前往視察，並為圖書室的圖書上架。

盧秀燕表示，南陽國小校舍改建已完成3分之2，還有和平樓要改建，去年編列500萬進行規劃設計，今年編列6000萬元、明年4694萬元，總經費1億1194萬元，希望市議員全力支持。

「建設一棒接一棒，教育也是如此。」盧秀燕強調，孩子是我們的未來，大家要一起努力辦教育，成就每個孩子。就像國手征戰奧運，是靠教育鍛鍊、訓練而來，一點一滴累積，才能在國際賽事上為國爭光。

南陽國小是台中市規模最大的學校，國小、幼兒園及補校有111班，師生數高達3300多人。江啟臣致詞時提到，台南唯冠大樓倒塌時，校長憂心3棟老舊校舍沒有建照及使用執照，萬一發生地震，孩子怎麼辦？他為此召開記者會，要求改善全台288棟沒有使照建照的校舍，中央因此編列3年180億元進行補強或改建工程。

「教育遠比買武器重要！」江啟臣感嘆，國防外交預算動輒數千億，但爭取學校建設經費卻很不容易。就像台灣選手征戰奧運奪牌，競爭永遠比武力厲害，他認為，教育經費應該要大幅增加，只有教育才能創造競爭力，國家才能在國際舞台上發光發熱。

教育局長楊振昇指出，仁愛、信義樓以曲面量體開放空間串聯，運用外掛彩色樓梯，眺望整個校園，打開封閉感的校園空間，並帶入地方特色「葫蘆」，使校園整體充滿活力的氣息。鑒於中央設備經費尚未到位，市府全額補助1461萬元增購及充實階梯教室、圖書室的設備；同時也補助經費120萬元改善校門周邊環境；另再補助經費480萬元進行操場跑道整修。

即將在8月調任的校長楊朝銘表示，南陽國小隨著多項工程陸續完工，打造了一個嶄新、漂亮的校園，非常感謝市長、立委、議員及教育局對南陽國小的重視，並提供補助相關經費，讓全體師生都能享受到更優質的教學設施。

教育局說明，和平樓經專業鑑定屬耐震能力不足，有使用安全上的疑慮，市府籌編工程經費1億1194萬元拆除重建，規劃地上4層樓，共24間教室，目前已設計完成，將進行工程招標作業。和平樓重建校舍，延續仁愛、信義樓設計，以曲面造型規劃於校園中心「南陽之心」為重點，包括重塑校園線條、銜接校園開放空間、創造校園開放核心及流暢的校舍動線。