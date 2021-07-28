中友百貨美食街用餐座位採梅花座間隔，同時設置隔板，並確保1.5公尺安全防疫距離。（台中市政府提供）

帝國製糖廠台中營業所，業者均遵循內用防疫指引。（台中市政府提供）

國內疫情警戒降為二級，台中市政府日前宣布餐飲限制性開放內用，業者須落實梅花座或加裝隔板、實聯制、維持社交距離、公告容留人數等防疫指引，始得開放內用；經濟發展局長張峯源特率隊前往中友百貨美食街及帝國製糖廠台中營業所等，實地視察業者防疫措施，避免產生防疫破口。

張峰源指出，查核中友百貨美食街發現出入口均有加強人流管理，各點餐櫃位也遵循防疫相關規定定期消毒，美食街用餐座位採梅花座間隔，同時設置隔板，並確保1.5公 尺安全防疫距離，業者落實成效良好。

經發局委外經營的帝國製糖廠台中營業所，業者均遵循內用防疫指引，包括實施入店實聯制、量測體溫與酒精消毒、內用座位隔板等，經量測餐桌間隔皆符合1.5公尺以上距離，同時落實市長盧秀燕要求的內用管理措施，在明顯處張貼店內容張貼容留人數，收銀人員及送餐人員佩戴口罩、面罩「雙罩措施」，還在收銀區裝設隔板加 強防疫，強化各項防疫措施。

中友百貨副店長陳俊華說，百貨公司遵循各級防疫規定，積極落實顧客衛生防護措施，民眾須佩戴口罩、入店量測體溫、實聯制，公司亦提供酒精消毒乾洗手，另訂定餐廳設置容留人數，採梅花座或隔板設置方式，確保1.5公尺安全防疫距離；另場所相關服務與工作人員，均落實每日體溫量測及健康狀況監測。

陳俊華指出，為減少人流群聚並提供顧客多元消費模式，中友百貨提供館內實體、線上虛實整合模式，讓線上顧客也能同享有實體優惠，鼓勵民眾「多用線上、少用馬路」，也能購足所需，持續加強防疫，共同守護民眾健康。

經發局強調，因近期台中市本土、境外、社區快篩陽性呈現「三零」，疫情相對穩定，上周執行社交距離宣導員查核時，發現百貨賣場人潮的確有增加的趨勢，百貨公司、大型賣場均配合設置社交距離宣導員；市府將持續加強稽查，避免防疫鬆懈，降低社區感染風險。