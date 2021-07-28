揮別東京奧運首戰就爆冷遭法國擊潰的陰霾，美國男籃昨在預賽第2場碰上哈達迪領軍的伊朗，靠著超準三分外線與快速跑動攻勢，最後以120比66輕鬆轟翻伊朗，總算搶下東奧預賽首勝，接下來最後1場預賽在31日晚上9點出戰捷克，美國仍然非贏不可。

美國這次換排哈勒戴、戴文布克、利拉德、杜蘭特與阿德巴約的「三後衛」先發陣容，利拉特開賽就連進兩顆三分球，帶起美國瘋狂三分火力，逐漸取得兩位數以上的大幅領先，打完首節，美國28比12領先伊朗，首節就投進6顆三分球。

來到次節，美國一開始就打出19比5猛攻，其中包含葛蘭特、拉文、哈勒戴等人的三分球，雙方差距轉眼來到30分以上，美國也把板凳提前出清，上半場結束，美國60比30領先，利拉德半場就投進6顆三分球，包辦18分、3助攻。

就算場上差距相當懸殊，美國總教練帕波維奇仍讓先發陣容繼續在第3節上場，畢竟美國需要更多比賽時間磨合或整合，美國也毫不客氣打出17比4開局，雙方差距來到40分以上，打完前3節，美國82比43領先，比賽勝負早無懸念。

美國男籃全隊投進19顆三分球，其中利拉德7顆最多，利拉德拿全場最高21分，另有5助攻、2籃板，戴文布克16分，塔圖14分，拉文13分、8助攻，杜蘭特拿10分、5助攻、5籃板、2抄截與3火鍋的全能表現；伊朗以哈達迪15分最高。