新北市議會無黨團結聯盟28日提案要求新北市府或中央普發現金1萬元，新北市長侯友宜28日受訪表示，尊重議會提案，但算一算要403億，新北財政負擔大，中央如果能多發一點，帶動經濟一定很好。

對於要發振興券還是現金，侯友宜說，越快越好，民眾方便使用都好。