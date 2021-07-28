新北議會提案普發1萬紓困金 侯友宜回應了 14:032021/07/28 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 議會提案發1萬紓困金 侯友宜：尊重議會提案 403億負擔重。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議會無黨團結聯盟28日提案要求新北市府或中央普發現金1萬元，新北市長侯友宜28日受訪表示，尊重議會提案，但算一算要403億，新北財政負擔大，中央如果能多發一點，帶動經濟一定很好。 對於要發振興券還是現金，侯友宜說，越快越好，民眾方便使用都好。 新北議會無黨聯盟提案普發現金1萬元 議長要求連署 高市國民黨團發起連署 喊話中央普發現金1萬元 #議會提案 #侯友宜 #新北市 #普發 #紓困金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義議會國民黨、無黨團聯手提案 要縣府建議中央普發現金 12:092021/07/28 政治 桃市開第1槍 通過普發現金5000 04:102021/07/28 焦點要聞 侯友宜市政總質詢 無黨籍議員嘆「衛福部長是侯友宜就好了」 11:092021/07/28 政治 聯發科法說成「法會」法人曝這類股可撿便宜 11:132021/07/28 財經 餐廳解封一街兩制 生意兩樣情 04:102021/07/28 焦點要聞 疫情警戒兩個半月 侯友宜親吐「這兩件事我最痛」 11:502021/07/28 生活 金大畢業生原創歌曲〈浯島四年〉分享青春美好時光 10:062021/07/28 寶島 京城銀員工 每人領五千消費金 04:102021/07/28 財經要聞 嘉義市議會通過臨時動議 建請中央普發1萬元消費券 11:212021/07/28 政治 戴資穎今早打進東奧女單8強 陳其邁忙防疫沒空觀賽 11:502021/07/28 政治 劉鶴促中小企苦練內功 掌獨門絕技 04:102021/07/28 焦點新聞 政治熱門新聞 看完陳時中最新民調 黃暐瀚爆綠營內幕 - 政治 蔡英文挺高端完成意願登記後 網友反應曝光 - 政治 看到蔡英文民調吳子嘉脫口這句 郭正亮嘆：2％太小 - 政治 高端疫苗開放預約後 郭正亮脫口一句 - 政治 六都首長防疫民調出爐 這大咖竟最後一名 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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