離譜駕駛逆向上國道還橫停路中 慘撞後方車肇逃（取自臉書「記者爆料網」）

國道1號南下165公里處26日發生1起恐怖車禍，1輛白色轎車疑似下錯交流道，準備逆向回匝道並欲迴轉時，沒想到迴轉至一半整輛車竟直接打橫停在路中，導致後方車輛閃避不及擦撞，事後白車駕駛回過神來還加速肇逃，所幸撞擊當下白車車牌遭擊落，警方才能循線逮人，全案目前正調查釐清事故原因中。

1名網友在臉書「記者爆料網」發表1部行車紀錄影片，1輛轎車26日早上7時許行駛在國道1號南下165公里時，突然遇到1輛白色轎車逆向上匝道後竟橫停在國道路面，白色車直接佔據2個線道，導致後方的車輛因閃避不及，車體右側直接擦撞白車，而白車之後還肇事逃逸。

白色轎車疑似下錯交流道，準備逆向回匝道並欲迴轉時，沒想到迴轉至一半整輛車竟直接打橫停在路中，導致後方車輛閃避不及擦撞。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

據媒體報導，後方車輛與白車擦撞後，白車的車牌當場卡在另輛車的保險桿，事後警方才車牌逮到駕駛，駕駛則辯稱是因一時精神不濟才釀禍；從車輛後方行車紀錄影片中可見，白車橫停在路中遭撞上後，隨即將車輛打直並加速駛離現場，目前全案警方正在調查釐清為何逆向上國道，又橫停路中的原因。

許多網友看到影片後紛紛留言痛批「不是喝酒就是通緝吧」、「車上應該有藥或者被通，上交流道看到警察就跑了」、「車牌還給車主一個公道」、「可以再扯一點根本謀殺」、「三寶無極限」、「到底什麼觀念，停在路中就不會被撞嗎」、「這個要吊銷駕照吧」、「如果真的正面撞擊，應該會更嚴重」。