新北市農業局近來受理「林業資材室」案件過程中，發現不少私有林地主對於資材室存有誤解，以林業資材室為例，其用途為「存放肥料、種子、農具、器皿、林產品」，核准設置後，不可改建為住家、度假小屋或其他用途，或是在林地上鋪設道路、庭院造景等，如違規未改正可處6萬元到30萬元罰緩。

農業局表示，依照農業用地作農業設施容許使用辦法規定，林業用地可以設置竹木育苗室、林業資材室、林業機具室等經營設施，以最多民眾申請的林業資材室而言，用途為「存放肥料、種子、農具、器皿、林產品」等使用，且私有林主所有的土地每0.1公頃可興建20平方公尺大小，最大以200平方公尺為限。另行政院農業委員會規定，資材室是為輔助該土地上的農業生產或經營所必須，所以不可用經營A地號土地為由，而在B土地上蓋資材室。

此外，依據森林法規定「經編為林業用地之土地，不得供其他用途之使用」林業經營行為除造林外，修枝、除草、疏伐或是採集種實、竹筍等皆為森林經營的範圍；因應「林下經濟」政策，民眾亦可考慮經營椴木香菇及木耳、金線連、林下養蜂等行為。農業局並提醒，原則上林業用地以種植喬木為主，不可以經營果樹或是種植蔬菜。