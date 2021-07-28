日本神奈川縣、埼玉縣、千葉縣等首都圈3縣，正因疫情實施防止蔓延等重點措施，但連日新增確診病例數居高不下，3縣擬在近日共同籲請中央對3縣發布緊急事態宣言。

日本目前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，東京都與沖繩縣實施緊急事態宣言；首都圈3縣（千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）與大阪府實施前一階段的「防止蔓延等重點措施」。

日本放送協會（NHK）報導，神奈川縣昨天新增確診758例，時隔約半年再次突破700例，且從本月6日起，連續22天新增確診病例數比上週同一天增加。

神奈川縣知事黑岩祐治今天表示，現在已進入最令人擔心的確診數急速增加狀態，醫療系統恐即將崩潰。

黑岩說，神奈川縣和埼玉縣、千葉縣等首都圈3縣已決定要和中央政府協商實施緊急事態宣言，但尚未決定何時要正式提出申請。他認為首都圈1都3縣同時實施緊急事態，防疫會比較有效。

埼玉縣政府相關人士表示，對於實施緊急事態宣言已在進行最後協調階段，預計在今天晚間召開專家會議討論，並擬與神奈川縣和千葉縣一起提出申請。

千葉縣也將在今天召開對策本部會議，預計將正式決定向政府申請實施緊急事態。

內閣官房長官加藤勝信今天上午在記者會上表示，東京都與首都圈3縣新增確診病例數持續快速增加，內閣成員也對此抱持高度警戒，首都圈3縣若提出申請實施緊急事態宣言，將儘速進行討論。