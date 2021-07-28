110學年度大學指考28日登場，考生們依規定戴口罩，抵達北市成功高中考場，大門旁的北一女家長會成員並給予考生礦泉水及鼓勵。（張鎧乙攝）

大學指考第二科為化學考試，台北市解題高中教師群認為，今年題目與時事結合，包含疫苗冷鏈技術也入題。(李侑珊翻攝)

大學指考第二科為化學考試，台北市解題高中教師群認為，今年題目與時事結合，除了包含當前最熱門的疫苗冷鏈議題，還有榮獲諾貝爾化學獎的基因剪輯技術，吻合108課綱側重探究分析能力，而整份試卷中間偏難，鑑別度偏高，預估考生得分不會與去年差太多。

本屆考試為末代指考，各科出題與考生表現深獲重視，今(28)日第二科考試為化學科，闈內教師認為，今年指考化學充分結合時事，像是第9題考消毒劑，非選第1題考疫苗如何保存，另外還有兩名女科學家以基因編輯技術獲頒諾貝爾獎。

闈內考生則指出，整份考卷中間偏易，部分出題是常見考法，如第18題的有機物結構式，也就是最常見的止痛藥阿司匹靈，非選擇題同樣平易近人，考的是燃燒分析法和電解，總體題型靈活，且與生活結合度高。

北一女中化學老師吳淑芳表示，本次大學指考化學科充分與時事結合，最引人注目的當屬第24題以本屆諾貝爾化學獎的基因剪接技術為題，還有非選擇第1題的疫苗冷鏈保存技術，與當前疫情結合。

北一女中化學老師江慧玉則認為，本屆指考化學考題雖然還是有不少傳統題型，但出題較往年更為靈活，當中包含不少材料科技的相關題目，除了能夠讓考生了解科學原理如何應用於生活面向，也可測驗出學生的分析推理能力。同時今年考試明顯圖表題量增加，推理探究題型也很多，吻合108課綱側重學子建立分析探究能力的訴求。

至於五標方面，江慧玉認為，綜合今年題型分布狀況而論，今年指考化學出題屬中間偏難，鑑別度偏高，五標分數與過去理應差距不大，跟去年預估也不會差太多。

考場秩序部分，大考中心主任周兆民表示，上午兩節考試皆沒有出現考生因體溫異常無法應考的情況，隔離試場仍使用1間，與物理科相同，提供同一名居家隔離考生使用。