台股今年以來強勁上攻屢創新高，台股基金連帶火熱，且元大投信推行定期定額理財，更吸引許多投資人改以定期定額台股基金投入市場，從台股基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金定期定額各項數據持續增長便可得到印證，根據投信投顧公會6月底統計，該基金今年以來定期定額扣款人數、扣款金額與扣款筆數成長幅度皆高於全市場台股基金平均值。

根據投信投顧公會6月最新統計數據，全市場台股基金扣款人數已逾27萬人，創下逾9年來新高，且相較於去年底成長11.59％，扣款金額26億507萬元、扣款筆數45.96萬筆，今年以來分別成長17.96％與16.73％；其中元大台灣高股息優質龍頭基金」成長幅度分別為49.04％、74.17％、60.48％，反映出該基金不論在選股邏輯，亦或背後研究團隊的努力深受投資人肯定。