蔡英文總統已預約接種國產高端疫苗，副總統賴清德則傾向聯亞通過EUA後優先施打，正副總統對國產疫苗的支持，讓疫苗相關股今(28日)逆勢走高，高端盤中一度漲逾7%，終場收在275.5元，有半根漲停，聯亞藥也開低走高。

中央流行疫情指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，國人也關切正副總統的疫苗施打情形，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統在昨(27)日下午已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種，賴清德副總統一樣支持國產疫苗，認為辛苦投入研發的國產疫苗，都應該受到鼓勵，由於聯亞仍在進行EUA審查程序，一旦聯亞通過EUA，賴清德傾向優先施打。

對於蔡英文選擇國產疫苗，高端也在第一時間表達「由衷感謝」。

儘管台股今日開低走低，盤中一度重挫逾370點，但高端今逆勢開高走高，開盤即以上漲8.5元，以270元開出，在蔡英文預約接種國產疫苗消息曝光後，股價持續往上走升，高點來到282元，上漲20.5元，漲幅有7.8%，終場收在275.5元，上漲14元，漲幅5.35%，大股東基亞、云辰也同步走揚，基亞收在63.5元，云辰收在26.25元，漲幅都有1%。

聯亞生技旗下的聯亞藥則是開低2.24元，以155元開出後隨即拉高，早盤兩度跌至平盤之下，但受正副總統表示將打國產疫苗，以及高端股價走高帶動下，聯亞藥股價也走穩在平盤之上，高點來到164元，漲逾4%，目前興櫃尚未收盤。