由新竹市議會國民黨團辦理的下屆新竹市長黨內初選全民調結果28日出爐，由林耕仁勝出，議長許修睿今天宣布正式推薦林耕仁代表國民黨團角逐2022新竹市長。

新竹市議會議長兼黨部主委許修睿指出，黨團會依照程序建請黨中央同意，國民黨團所有成員也會盡全力輔選林耕仁，誓言拿回2022新竹市的執政權。

黨團總召陳慶齡指出，民進黨執政疫情亂象百出，國民黨各級民代承受許多來自基層民眾的壓力，包括新竹市國民黨籍議員也紛紛接獲不同族群反應，希望國民黨趕快凝聚共識，確認下屆市長人選，以民意為依歸，執政造福市民。

黨部主委許修睿採納議員們的建議，經內部徵詢有意願參選市長的議員包括李國璋、林耕仁、陳啓源3人，經過協商取得共識，於25日至27日委託4家民調公司電話民調，林耕仁勝出後，市議會國民黨團將建請中央依法完成提名程序。

林耕仁表示，感謝李國璋與陳啟源2位參選同志的指導，未來還有很多需要借重他們的部分。事關全新竹市未來的發展，他有信心團結藍營士氣，打贏這場選戰，為市民謀取最大福利。

李國璋與陳啓源也展現風度，並表示會盡全力輔選民調勝出的林耕仁，角逐新竹市長。