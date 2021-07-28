由於全球主要消費國中國的庫存下降擔憂，支撐了金屬價格，據了解，截至上周上海銅庫存報96087公噸，觸及2月10日以來的最低水平。另外，因投資者押注看好今年下半年銅的需求前景樂觀，致周三倫敦(LME)銅價上漲。

周三(7/28)截至台北時間13:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.37%，報每公噸9,795美元，盤中最高一度觸及每公噸9,830.5高點。(商品行情網)