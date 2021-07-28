《商情》庫存擔憂 銅價上漲0.37％ 14:162021/07/28 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於全球主要消費國中國的庫存下降擔憂，支撐了金屬價格，據了解，截至上周上海銅庫存報96087公噸，觸及2月10日以來的最低水平。另外，因投資者押注看好今年下半年銅的需求前景樂觀，致周三倫敦(LME)銅價上漲。 周三(7/28)截至台北時間13:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.37%，報每公噸9,795美元，盤中最高一度觸及每公噸9,830.5高點。(商品行情網) 《商情》運價減少 BDI指數回落1.4％ 《商情》植物油價偏強 帶動大馬棕櫚油續揚 #全球 #庫存 #擔憂 #銅價上漲 #觸及 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》觀望聯準會政策方向 周二銅價下跌 09:272021/07/28 財經 《類股》供應吃緊撐價 鋼鐵股挺住了 12:172021/07/28 財經 《塑膠股》H2電力旺 南亞穩步拚填息 12:172021/07/28 財經 陳玟卉舉銅 中華奪6牌創新高 04:102021/07/28 焦點要聞 全球傳動股東會通過 每股配息0.8元 11:222021/07/28 財經 《營建股》欣巴巴H2入帳高峰 獲利看升 09:442021/07/28 財經 《美股掃瞄》科技股掉漆 美股連5紅止步 08:532021/07/28 財經 萬海尾盤急拉漲停、長榮漲逾3％ 台股終場跌134點守住萬七 13:392021/07/28 財經 《熱門族群》報價可望連漲4月 不鏽鋼族群硬挺 11:432021/07/28 財經 《半導體》精測低檔震盪 外資看後市仍偏多 12:342021/07/28 財經 運價飆 孩之寶Q3喊漲 04:102021/07/28 全球財經 財經熱門新聞 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 杜特蒂：你們想對中國開戰嗎？ - 產業財經 - 旺報 華新麗華8月份不銹鋼盤元價格 全面大漲 - 財經 - 工商 航運跌不休 融資斷頭壓力大 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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