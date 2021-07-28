何潤東暖送吳念軒300組快篩試劑。（三立提供）

台視、三立偶像劇《戀愛是科學》5月中旬因疫情爆發、進入三級警戒，為確保全體劇組健康宣布停拍，在疫情趨緩後，劇組也在休息兩個多月後，於日前正式復工續拍，而最令男主角吳念軒興奮的是，他在開工前意外收到300組快篩試劑，贈與者竟是何潤東，他與怡佳娛樂是吳念軒共同經紀人，這次送上快篩劑，主要是為了愛將吳念軒拍戲安全，能順利將戲拍完，有情有義讓吳念軒好感動。

開拍第一天吳念軒見到莫允雯就是給她一個擁抱，其實他們本來就都有互相擁抱說哈囉或掰掰的習慣，但隔了兩個多月，一開始還不自覺有點含蓄害羞，莫允雯還虧他：「幹嘛那麼生疏！」於是他就又回抱一次很深的擁抱，還傻傻笑說復拍之後看到莫允雯，好像牛郎織女一樣好久不見，變得很珍惜，對大家像重新剛開機，有點「阿達阿達」的。

這段期間，演員們雖然在家放空休息，但一直心繫著何時復拍，吳念軒說，大家都會在線上直播或視訊聊天，也會在群組聊天，但隔兩個月才見到本人，有一種變立體的感覺，好像以前放暑假完開學，大家都健康打打鬧鬧，覺得很開心、很珍惜早起拍戲的日子。

對吳念軒而言，突如其來的「疫情假」，是強迫他放慢腳步好好沉澱思緒和感受生活的日子，這段時間他把收藏很久的戲劇片單一個個刪去，欣賞了很多很棒的好戲，吸收了不一樣的表演能量，後期「王軒宇」劇情中的轉變，吳念軒會嘗試一下加入從中學習到的元素。

吳念軒笑說，好喜歡這段期間世界的速度，大家的生活型態做了調整，他習慣了做菜、習慣整理、習慣跟自己相處，習慣把每件事做好，大掃除家裡，聽各種類型的音樂，看了一些書，偶爾跟朋友玩點線上遊戲，靜下來思考人生，更幫樹木換了盆，總之感覺滿棒的。他也學會了幾樣拿手菜，包括麻婆豆腐，三杯雞，牛丼飯等，他還放到群組給朋友看，邀請好友真正解封開放後去他家吃。