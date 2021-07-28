台灣非優先順位年輕人至今無法打疫苗，不少青壯世代被剝奪感強烈。針對留學生出境讀書前無法打疫苗的窘境，一位準備返回美國舊金山的台灣留學生接受港媒訪問表示：「年輕人在台灣真的等不到疫苗。」而且就算打到疫苗也可能不被國際承認，一想到未來出入境的麻煩，最終還是選擇回美國再在學校就近社區接種疫苗。

根據香港媒體《中評社》今日（27）報導，中央流行疫情指揮中心宣布27日起調降疫情警戒標準至第二級，但因機場持續執行邊境嚴管措施，故今日桃園機場一、二航廈總入境人數619人、總出境人數1080人，飛美加班機出境旅客仍為大宗。

隨著台灣疫苗覆蓋率愈來愈高，何時推疫苗護照和通行證，以及出境念書和工作者可否優先施打疫苗，成外界關注焦點。《中評社》實際在桃園機場出境大廳採訪一位準備搭機回舊金山、將於9月開學的陳姓大學生，他直言：「年輕人在台灣真的等不到疫苗。」因此最終仍選擇回美國學校就近社區打疫苗，此外他也擔心，若在台灣打到不被國際承認的疫苗，未來出入境會造成極大麻煩。

陳姓大學生的母親也坦言，本來這次想陪孩子一起去美國舊金山「順便打疫苗」，但回台灣又要隔離14天，什麼事也不能做只好放棄，但在台灣也打不到自己想打的疫苗，相當無奈。