曾犯下藥性侵2女的羅育祥遭判刑10年，在入監執行前，竟又在去年8月略誘高雄14歲少女，將人拘禁在新竹豪宅的密室，還下藥拍不雅照，高雄地院依兒少性剝削條例等罪判羅育祥11年6月徒刑，但羅沒提出上訴，檢方向法院聲請與前案定執行刑，高雄地院判羅應關21年9月。

羅育祥在2018年犯下兩起下藥強制性交案件遭判10年徒刑，他為了逃避入獄，在新竹住宅闢建夾層密室並謊報自己失蹤，隨後在臉書社團發文誠徵「電競陪玩」打工，以縝密的犯罪手法，拐騙少女搭高鐵北上新竹應徵，再將少女囚禁在自家住宅4樓套房的密室夾層中，並先下藥迷昏少女，再偷拍不雅照片。

同時間，他以3000元代價要盧男開車帶少女手機去亂繞，棄置新北永和，誤導警方尋人，羅妻、豪宅王姓管理員見員警前來查訪還幫忙掩護，為了故佈疑陣，2020年7月23日，羅妻還向警方謊報羅育祥為失蹤人口，直到9月1日警方第三度搜索羅育祥住處才發現密室，並救出少女，當時還發現羅購買訓練寵物用的電擊項圈，企圖控制少女行動。

由於羅育祥誘拐高雄少女前，曾於2018年間犯下2起下藥強制性交案件，遭台北地院判處10年有期徒刑，隨後又發生囚禁少女事件，被法官依涉犯《兒少性剝削防制條例》、偽造文書被判合併執行11年6月，未料，羅育祥竟未提出上訴，該案於6月30日定讞。

檢察官向法院聲請誘拐少女案與先前的下藥性侵案定執行刑，高雄地院法官將羅育祥涉犯的偽造文書罪部分與下藥性侵兩女的案件合併，定執行刑為10年7月，加上後案11年2月徒刑，因此羅育祥共要關21年9月，可抗告。