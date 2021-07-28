德國交通部長試圖說服特斯拉向其他汽車製造商開放充電網路，使電動車用戶能更容易充電，特斯拉執行長馬斯克在推特上表示，考慮在今年晚些時候，向其他電動車廠開放所有充電站，未來將進一步開放全球的充電網絡，及美國為全球第三大電動車生產國，若充電基礎設施改善，將有望鼓勵更多美國人購買電動車，可望為電動車銷量挹注成長動能。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據BNEF統計，2019年全球公共充電樁保有量為92.7萬台，其中大陸以56％市占率、51.6萬台的保有量居全球首位，歐洲與美國以28％與8％的市占率居次。2019年全球電動車充電樁市場規模約38億美元，未來預估將以27％的速度成長，預估至2025年，整體市場將達到160億美元。

美國總統拜登6月底接受參議院兩黨協議的1.2兆美元基建案，其中包括75億美元電動車基礎設施建造。目前已有不少電樁新創公司，都積極在美國各地建立充電站，若特斯拉開放全球的充電網絡，勢必可望加速電動車市場倍速發展。

許多國家已明定禁售燃油車的時間表，電動車產業順勢崛起，相關投資商品也頗受關注。日盛全球智能車基金研究團隊指出，掌握智能車五大產業趨勢，布局涵蓋電動車、車用半導體、充電樁、自動駕駛與電池，充分掌握智能車上中下游商機。

時序進入下半年，美股成長股將有機會轉強，將有利以成長股為主的科技、電動車族群，受惠經濟復甦的價值循環股預期，仍有表現空間，想抓住電動車長線商機，建議可透過智能車基金，掌握創新成長及價值循環類股輪動節奏。