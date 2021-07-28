新北市北大特區近年來人口激增，當地綠地嚴重不足，水利局考量北大汙水廠汙水處理量降低，將釋出719坪土丘區、生態池區，近期已召開審查會與地方人士溝通，當地人士有共識將空間改造為花海廣場，盼達到減少汙水臭味、吸引人流的目的，並將鄰近的萬坪公園串聯，完成北大特區最大運動空間。

北大汙水廠位在樹林區學有路、大有路上，佔地約0.98公頃，負責處理北大特區的家庭廢水，廠內也保有傳統的礫間淨化場，而鶯歌區三鶯水資源回收中心完工後，每月可分擔北大廠至少6000噸的汙水處理量，水利局便在2019年計畫將北大汙水廠圍牆退縮，釋出綠地。

樹林區南園里長李培鈺表示，雖然北大汙水廠設有薄膜生物汙水處理場，將淨化水回收再使用，減少產生的汙泥量及異味，但周邊仍聞得到些許異味，當地居民都希望能讓汙水廠的印象改觀，因此有共識在內部設計步道、種植各種花類，打造花海廣場，除了希望減少異味外，也盼經營成一處打卡點，吸引人潮。

李培鈺說，北大汙水廠旁邊另有一處3025坪的萬坪公園，目前各項工程都已完工，進入驗收階段，只差遊具未進場，這處公園出入口將會銜接汙水廠花海廣場，未來各年齡的族群都可以來使用。

水利局表示，北大汙水廠綠地改造經費約850萬元，將由地政局平均地權基金支應，地方民意納入設計理念，目前在細部設計程序中，預計明年4月初會完工；樹林區公所也說，萬坪公園是樹林區面積前3大的公園，受疫情影響，部分歐洲進口遊具運輸卡住，不過今年底前開幕沒有問題。