中央流行疫情指揮中心宣布27日起「降級不解封」，雖然降為二級但仍限制多個行業營運，勞動部勞動力發展署6月1日則開放，民眾即可以透過勞動部「失業給付線上申辦」系統、電子郵件、傳真等方式申請失業給付及辦理失業認定，目前仍持續開放民眾透過線上申請，何始終止？發展署表示，「目前沒有時程表」。

就業保險法規定「被保險人於離職退保後二年內，應檢附離職或定期契約證明文件及國民身分證或其他足資證明身分之證件，『親自』向公立就業服務機構辦理求職登記、申請失業認定及接受就業諮詢，並填寫失業認定、失業給付申請書及給付收據」，因此在6月前申請失業給付的勞工均得臨櫃申請失業認定。

原本發展署規劃「國內任一地區疫情警戒標準達第三級以上時」，非自願離職的就業保險失業被保險人，可以線上申請失業認定，民眾可以運用郵寄、傳真、電子郵件或網際網路等方式辦理，並於後續疫情趨緩時恢復實體服務。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，雖然宣布降級不解封，但考量限制情況尚未回到三級警戒前，因此仍維持開放線上申請失業認定等方式，至於何時會再僅能臨櫃辦理？他說，「目前沒有時間表」。

發展署提醒，完成失業認定申請作業後，就業服務人員將依申請人所提供資訊，以電話等方式提供後續的就業諮詢、推介就業以及完成失業認定等服務；勞動力發展署提醒失業給付申請人，留意公立就業服務機構所通知的相關訊息，如有相關問題，也請直接向各地公立就業服務機構洽詢。