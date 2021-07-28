大陸河南省暴雨帶來的水災已持續超過一星期，該省多地災情未止。在新嫏市下轄衛輝市，自水災發生以來，已有12億立方的雨水過境，「相當於85.7個西湖的水量」。據當地防汛抗旱指揮部辦公室昨（27）日最新數據，該市已緊急撤離安置被困民眾近8.6萬人。

衛輝市位於新鄉市東北部，屬於全市最低的地方，共產主義渠、衛河、東孟姜女河等河流都在衛輝市交匯，是上游排水的必經之處。據新鄉市防汛抗旱指揮部辦公室主任、市應急管理局局長王洪偉表示，汛情發生以來，當地和過境雨水需要通過上述河流出過境，造成各主要河流多日高水位運行，也令城區積水排放困難，部分配電房進水，影響抽水泵站正常運行，反覆造成排水速度下降，無法及時恢復供電，形成惡性循環。

截至昨日下午5點，衛輝市設置132個應急救援安置點，緊急撤離安置受災群眾當中，集中安置近4.7萬人，分散安置3.9萬人。當地新鄉醫學院第一附屬醫院近萬名病患和家屬，也於當日凌晨2時，在解放軍官兵和新鄉公安特警長達10多小時的努力下撤離，當中包括共2622名病人、病人家屬和周邊民眾約7000多人。