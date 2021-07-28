想體驗 10.3 吋 mooInk Pro 電子書平板的手感，現在有更輕鬆入手的管道。Readmoo 讀墨電子書今（28）日正式與 KKday 合作，獨家推出mooInk Pro 租借閱讀體驗服務，讀者可從 7 天與 14 天租借方案中選擇，最低每天只要 129 元。租借方案上市推廣期間，前 10 名訂購可享八折優惠，8 月底前下單體驗，再抽最新款 6 吋 mooInk S 電子書閱讀器 1 台！

擁有等同 A5 尺寸大螢幕的 10.3 吋 mooInk Pro，重量僅 240 克，且採用無藍光、不怕摔的軟性電子紙面板，長時間閱讀不易造成眼睛負擔與手部壓力，出門在外也輕便好攜帶。此外，mooInk Pro 同時擁有電子書閱讀器與電子筆記本兩大功能，也大大增加了實用性。

mooInk Pro 的筆記功能可說是專業工作者的一大利器，不但可直接開啟 PDF 文件，並以手寫筆直接在文件裡進行眉批、註記等文書工作，使用者還能在 12 種筆記範本自行挑選合適的版面，取代傳統筆記本來做筆記。

透過「mooInk Pro 傳檔」App，可將手機、平板上的 PDF 檔案傳入 mooInk Pro，做完筆記之後，也能迅速將 PDF 筆記檔案送入手機、電腦，無論是審論文、簽合約，都可以利用 mooInk Pro 來完成，非常適合專業工作者使用。

為了讓讀者無負擔的嘗試 mooInk Pro 「超貼近紙感的閱讀體驗」，並方便使用者在出差、出遊時，利用 mooInk Pro 來閱讀與處理文件，Readmoo 讀墨電子書與KKday 合作推出 mooInk Pro 租借服務。消費者可選擇 7 天短租方案（租金定價 1500 元）與長租 14 天方案（租金定價 1800 元 ），最低每天只要 129 元，即可暢玩 mooInk Pro 電子書平板。

所有租用 mooInk Pro 的消費者，皆可獲贈三重好禮：以一元超優惠價訂購「人氣暢讀」14天方案，高達 160 雜誌新刊盡情看。另外還有 NT$ 200 元電子書購書優惠及 NT$ 1000 的 mooInk Pro 購機優惠。在租借體驗方案上市推廣期間，Readmoo 讀墨電子書也提供加碼優惠，前 10 名下訂長租方案，可享限量八折優惠，8 月底前下單體驗，還可參加抽獎，有機會獲得最新 6 吋 mooInk S 電子書閱讀器帶回家！