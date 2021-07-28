台中遺失2瓶AZ疫苗 指揮中心回應了 14:312021/07/28 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中消失2瓶AZ疫苗，報案後尋回，指揮中心回應了。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中今天上午傳出西屯區衛生所遺失兩瓶AZ疫苗，傳出一名從事資源回收的62歲葉姓老翁在做資源回收時，發現裡面有二個玻璃罐，因玻璃瓶無法變賣換現，遂將二個玻璃瓶放置在大樓前變電箱旁的蛋盒內。 指揮中心發言人莊人祥說，遺失疫苗的事情，衛生局已經報案，至於這兩瓶到底不見多久會再確認，如果真的不能施打，就不會再使用，因此會再請衛生局調查。 打完疫苗也不能脫口罩 台大醫揭2原因 台中西屯衛生所驚傳遺失2瓶疫苗 警釐清中 #台中 #AZ #疫苗 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西屯衛生所遺漏兩瓶AZ疫苗 疑工作人員疏失 13:452021/07/28 生活 打完疫苗根本睡不著 超詭異症狀網共鳴：像餓死鬼投胎 17:392021/07/28 生活 西屯衛生所遺漏兩瓶AZ疫苗 市府下午公開說明 13:202021/07/28 生活 女大生打AZ狂吞6顆普拿疼 醫曝吃太多恐怖後果 15:372021/07/28 生活 莫德納第二劑即起開放意願登記 疫苗如何修改看這裡 14:262021/07/28 生活 佩甄尪在陸接種2劑國藥疫苗 自曝回台混打AZ副作用令人意外 15:112021/07/28 娛樂 台中西屯衛生所丟失兩瓶AZ疫苗 盧秀燕重話要嚴辦到底 15:502021/07/28 生活 全台0.5％願打高端 醫舉國際1例：值得台灣借鏡 13:042021/07/28 生活 台灣年輕人打不到疫苗 留美學生忍不住吐一句真言 14:422021/07/28 政治 剛打完首劑AZ又收預約簡訊 陳時中曝3可能原因 15:022021/07/28 生活 陳子璇宣布已在大陸打疫苗 自曝明年回台「否則恐被除籍」 09:502021/07/28 娛樂 生活熱門新聞 莫德納開放第二劑登記 他一看傻眼：此生無望？ - 生活 周末又有颱風？明起全台變天 降雨熱區曝光 - 生活 桃園特殊交友圈再增3人 足跡包括中壢全聯和大潤發 - 生活 莫德納第二劑即起開放意願登記 疫苗如何修改看這裡 - 生活 「莫德納會等到死」她加選AZ跳殘酷提醒 網全崩潰：來不及了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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