台中今天上午傳出西屯區衛生所遺失兩瓶AZ疫苗，傳出一名從事資源回收的62歲葉姓老翁在做資源回收時，發現裡面有二個玻璃罐，因玻璃瓶無法變賣換現，遂將二個玻璃瓶放置在大樓前變電箱旁的蛋盒內。

指揮中心發言人莊人祥說，遺失疫苗的事情，衛生局已經報案，至於這兩瓶到底不見多久會再確認，如果真的不能施打，就不會再使用，因此會再請衛生局調查。