47歲王姓男子與哥哥全家相處不睦，他去年10月間到哥哥家去，發現無人竟趁機找狗洩憤，拿裝有農藥罐的紙箱丟擲哥哥的愛犬「排骨」及「豆漿」，農藥噴濺到狗身上，事後，兩狗出現口吐白沫等症狀先後中毒死亡。哥哥怒告王男，王男否認傷害動物，辯稱沒有故意丟農藥罐，但監視器也錄下王男朝狗舍丟瓶罐的畫面，檢方依違反《動物保護法》等罪嫌起訴王男。

王男與哥哥全家相處不睦，常有糾紛，王男在去年10月24日下午到哥哥中市住處，趁無人在家，騎樓下有裝農藥瓶紙箱，竟拿起紙箱朝狗舍丟擲，箱內玻璃罐破裂，導致農藥噴濺到狗舍及哥哥飼養愛犬「排骨」、「豆漿」身上。

兩天後，「排骨」口吐白沫、口腔流血無法進食，在同年11月3日因農藥中毒死亡；「豆漿」則在同年10月底至11月初出現食慾減低、口腔有分泌物等症狀，直到11月5日因吃進具有腐蝕性的毒物而中毒死亡。

王男到案，坦承案發當天到哥哥家，他將清潔劑、鹽酸等罐子廢棄物丟到庭院內，是要叫回收的來收，他並不是故意往狗舍丟，而且也沒看到農藥罐。

哥哥拿出動物醫院診斷證明及解剖證明，指控「豆漿」疑似農藥中毒，在醫院死亡，解剖鑑定是疑似「攝入有腐蝕性」的毒物死亡；「排骨」解剖鑑定結果，認定是農藥中毒。

此外，現場監視器影像發現，王南朝狗舍方向丟擲瓶罐，罐子破裂後綠色液體噴灑在狗舍圍籬上，導致兩狗接觸後死亡。