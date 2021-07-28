浙江杭州舉辦的第四屆兩岸青年發展論壇活動中的《青年沙龍交流》來自臺灣在浙江立業的四位青年代表闡述了一下自己在大陸這幾年的心得以及成果。

其中一位亮點也是其中最年輕，八歲小學隨著台商父母到大陸在大陸學習成長，今年20初頭的北京大學新媒體博士研究生羅敏純，她是大陸淘寶直播帶貨第五大以及抖音直播帶貨的運營商，去年業績營業額20億人民幣，是在大陸成長發光的臺灣青年才俊。

敏純從小因為父母是台商8歲跟著父母到大陸唸書，從小父母工作很忙但是她的學業沒有荒廢，父母是從事家紡類的生產廠商，從初中起課閑之餘陪著父母參加臺灣與大陸以及世界各地的家居商業展會充當翻譯，也因此磨練出來不同的人生歷練，以前臺灣特力和樂HOLA以及大潤發內的很多家居、家紡商品都是出自她們在浙江衢州的工廠，甚至遠到歐洲、美洲、中東都可以見到她們家的產品，當時個頭不大的敏純寒暑假跟著臺灣的父母一卡皮箱跑世界各地業務增長見聞，也因爲之前在北京中國傳媒大學學的是媒體就希望學以致用把媒體結合從小看到的工廠供應鏈結合媒體成爲新的商業模式，在北京大學新媒體研究生碩士時期創業成立新媒體MCN機構慢慢摸索成爲現在的規模，敏純希望用她的數據經驗以及實地操作來幫助想要來大陸發展電子商務以及直播電商的臺灣青年，讓他們迅速的瞭解直播電商全球的趨勢，發揮自己的創意以及能力面對全球化的市場。

擁有北大高學歷的台青羅敏純，學以致用掌握市場發展趨勢。（圖張厚偉攝）

生長於臺北的浙江大學醫學院以及附屬婦産科醫院教授許志宏表示：“因為在我參加的一些研討活動中，大家時常對我的身份感到困惑。我曾同大陸學術代表團到臺灣參加《海峽兩岸生物醫學前沿交叉學術研討會》。每到會場大家相互介紹認識的環節，若說我是大陸代表團代表，但我實際來自臺灣；若說我是臺灣代表，但是我又在大陸單位工作。對於未來兩岸生物科技創新以及發展希望自己能盡一份心力，尤其是後疫情時代希望兩岸能夠更宏觀一起參與醫療研究合作，尤其都是中華同根同源之下相互扶持共同進步。

臺灣的老臺青蔡幸爵之前在上海從事廣告業2017年到浙江臺州的玉環發展，利用當地人文以及特色創造鄉土風貌般的《浙江風味臺灣民宿》，也因爲自己的一些經驗在當地政府協助下成立《兩岸青年課堂》以人文風貌爲臺青們貢獻自己的大陸經驗。

原是自願役軍士官退伍的林啟民年拿著退休俸到大陸發展，2017年把臺灣的盲人按摩系統化經驗轉變成電腦數據化客制化管理成立《盲行健康》結合浙江當地大型企業阿裏巴巴、台商一點點，一步一腳印的在大陸發展，現在全大陸共有22家門店近年發展也往社區服務為主，拜訪當地銀髮族基地以及康養中心，時常舉辦公益類活動，現在也被當地政府列為《盲人學研項目》是臺灣青年利用臺灣本土管理優勢在大陸發揚的一個很好的楷模。