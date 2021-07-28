華新麗華8月份不銹鋼盤元價格 全面大漲 14:302021/07/28 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際鎳、鉻等不銹鋼原料行情高漲與短缺影響，華新麗華28日宣布，全面調漲8月份各項產品價格，其中304系列盤元產品每公噸大漲8000元，其他400系列產品每公噸漲3000元，200系列產品漲4000元，316產品加價漲3000元，焊材依鋼種加價漲3000～6000元。 陸港股狂跌燒台股 外資賣超這10檔 萬海飆漲停遭砍逾萬張 《熱門族群》報價可望連漲4月 不鏽鋼族群硬挺 #華新麗華 #盤元 #價漲 #不銹鋼 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股恐慌性賣壓出籠 盤中重挫逾350點失守萬七 11:502021/07/28 財經 萬海尾盤急拉漲停、長榮漲逾3％ 台股終場跌134點守住萬七 13:392021/07/28 財經 《類股》供應吃緊撐價 鋼鐵股挺住了 12:172021/07/28 財經 《產業》盤元大漲 不鏽鋼板估連4漲且漲幅擴大 15:072021/07/28 財經 《韓股》不畏外資賣超 KOSPI收小紅 16:152021/07/28 財經 超豐目標價 法人升到110元 15:022021/07/28 財經 遠傳5G周年慶手機最高折2千 再抽iPad Pro大獎 14:482021/07/28 科技 《商情》美元走軟 支撐紐約期金上揚 09:442021/07/28 財經 航運跌不休 融資斷頭壓力大 04:102021/07/28 財經要聞 新光產除息 正向填息之路邁進 13:302021/07/28 財經 不斷更新》台股早盤跌逾360點 電子航運通殺 萬七大關失守 09:102021/07/28 財經 財經熱門新聞 長榮、陽明殺到見骨 傳高雄大戶墊丙60億慘遭斷頭 - 財經 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 難逃關禁閉！陽明7／29起列處置股 為期10天 - 財經 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 一張椅子造成核二廠2號機急停 台電為荒謬疏失道歉並將懲處 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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