受到國際鎳、鉻等不銹鋼原料行情高漲與短缺影響，華新麗華28日宣布，全面調漲8月份各項產品價格，其中304系列盤元產品每公噸大漲8000元，其他400系列產品每公噸漲3000元，200系列產品漲4000元，316產品加價漲3000元，焊材依鋼種加價漲3000～6000元。