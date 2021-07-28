苗栗縣苑裡鎮田心里1戶大家庭28中午發生舅舅刺殺8歲外甥再自裁身亡的家庭悲劇，盧姓兇嫌送院急救不治。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮田心里1戶大家庭28中午發生舅舅刺殺8歲外甥再自裁身亡的家庭悲劇，警方正深入調查事發原因。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮田心里1戶大家庭28中午發生舅舅刺殺8歲外甥再自裁身亡的家庭悲劇。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮28日下午發生一起家庭悲劇，28歲的盧姓男子疑因車貸金錢問題與胞姐發生不快，竟遷怒8歲外甥，持刀刺殺外甥胸部重傷，盧某再持刀自裁10餘刀，並將自己反鎖房內，家人返家發現外甥受傷報案送醫急救，暫時挽回一命，家人稍後發現盧某，送醫前已心死，到院後確定不治，事發原因正因警方調查中。

據悉，盧姓男子出身苑裡鎮田心里1戶大家族，與父母親、舅舅及胞姐、外甥等同住老宅，盧某胞姐原已出嫁，後因與丈夫離婚後，搬回娘家同住。日前，姐弟倆人共商合買1部中古車，但後因繳交車貸問題導致姐弟倆發生口角不快。

28日中午12點半左右，盧某的舅舅外出返家，赫然發現8歲甥孫混身是血倒躺客廳地面，舅舅趕緊開車將男童送往苑裡李綜合醫院急救，院方發現男童左胸中刀，深及肺臟，出現嚴重氣血胸現象，經過院方送進手術室急救後，暫時挽回一命，目前已送進加護病房觀察中。

院方認為男童傷勢造成原因不單純，於是報警處理，結果警察前往盧宅查問時，發現盧某將自已反鎖房內，警方進房才見到盧某全身是血，疑是持刀自刺所致，經通知消防隊緊急送往苑裡李綜合醫院，發現盧某頸部、胸部、腹部有多達10餘處尖刀造成的嚴重穿刺傷，到院前已經無呼吸心跳，經院急救無效死亡。

警方隨後封鎖盧宅兇案現場勘驗，在盧某房內找到2把疑似兇刀，根據家人所稱，不排除是因姐弟金錢糾紛引發這場家庭悲劇，詳細原因及案發過程，正由警方深入調查中。

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