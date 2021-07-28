「舉重女神」郭婞淳昨天（27日）在東京奧運上，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤，成功拿下女子59公斤級金牌，郭婞淳不僅創下奧運紀錄，已贏得世錦賽、亞錦賽、亞運、世大運等舉重冠軍的郭婞淳，拿下這面奧運金牌，也達成自己舉重生涯「金滿貫紀錄」，讓全台民眾感動不已，連帶郭婞淳配戴的耳環也引發討論，同時，就有眼尖網友發現，羽球好手「小戴」戴資穎也有配戴過同款耳環，讓網直呼根本是女帝專屬。

郭婞淳為台灣拿下本屆東京奧運首面金牌，郭婞淳除了身穿她喜愛的粉亮色系運動服出戰外，郭婞淳配戴的耳環，不時閃閃發亮，隨著鏡頭特寫十分明顯，也讓飾品一夕爆紅，引發各界討論，紛紛要和「郭婞淳同款」。

郭婞淳配戴的耳環引發討論。（圖／本報系資料照片季志翔攝）

巧合的是，有眼尖網友發現，羽球好手戴資穎也有配戴過同款耳環，在戴資穎的IG中，她曾配戴過經典雙C的Logo耳環，照片被翻出後，立刻引發討論。而一位是舉重金牌好手郭婞淳，一位是羽球女單奪金大熱門戴資穎，雙姝都曾佩戴過同款飾品，也讓網直呼是女戰神款、女帝專屬。

27歲郭婞淳在戰場上，以精湛實力和親民個性，擄獲不少粉絲支持，而私底下的郭婞淳其實擁有可愛的少女心，換下運動服的郭婞淳，喜歡亮色及粉色系、也會配戴耳環點綴，讓郭婞淳的整體穿搭有個性又不失甜美。